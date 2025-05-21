暴動判囚 社工陳虹秀申上訴

陳虹秀

【本報訊】社工陳虹秀被指參與2019年8月31日的港島暴動，她否認暴動罪受審，結果獲時任區院法官沈小民判無罪。律政司早前經上訴獲裁定上訴得直，上訴庭下令發還區院交予另一名法官重審。陳虹秀則不認罪受審，結果被裁定暴動罪成，被判入獄3年9個月。法庭文件顯示，陳虹秀早前已透過法律代表，就定罪及刑期提出上訴。司法機構暫未排期聆訊。

45歲被告陳虹秀，被控於2019年8月31日，在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶參與暴動。法官早前裁決時指，陳虹秀利用咪高峰和戶外擴音器大聲叫喊，內容針對執法部門，並對他們作出不反映事實以及不公平的指控。她在過程中沒有向集結人士作出任何呼籲，沒有勸喻他們停止暴力行為及離開現場。她以「守護公義」的社會工作者身份，為示威者撐腰，唯一的合理推論是她意圖參與暴動，裁定她罪成。

原審法官以5年監禁作量刑起點，法官考慮到她任社工多年，可能面對吊銷社工牌照，減刑4個月；另她在審訊中沒有大量挑戰控方案情，再減刑一個月，最終判囚3年9個月。案件編號：CACC 106/2025