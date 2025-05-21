當局急推國安附例 指風險長期在身邊

【本報訊】政府訂立《維護國家安全條例》附屬法例，上周由提出討論，不到48小時、上周二刊憲，即時生效，而立法會內務委員會轄下小組委員會則在上周四僅以逾5小時，極速完成審議有關附屬法例。被問及當中急切性為何，政府指國家安全風險就好像病毒一樣，是長期存在身邊，隨時會被侵犯。

政府指世界大變局正急速演進，地緣政治複雜，環球局勢震盪升溫，國家安全風險可以突如其來、波濤洶湧，所以必須「早一日，得一日」，去增加法例的確定性。

禁地設告示 標明相關範圍 對於附屬法例的內容，政府強調沒有增加國安公署職權，只是將法律之下的權力，更加清晰和細化，增加法律的確定性和準確性。

政府指附屬法例同時將公署的禁地範圍，用座標清晰標示，公署也在禁地範圍設有告示，清晰地讓市民知道禁地的範圍。政府表示，附屬法例也進一步細化公務人員在法律之下需要提供的協助，也吸納了更清晰的知識。

針對市民或傳媒能否拍攝禁地，政府說如不影響公署的工作，亦都沒有任何目的影響國安公署執行的職務或沒有壞意圖，拍照留個紀念是可以的，但是如果影響到國安公署去執行職務運作，便依法處理。