國際調解院簽署儀式 王毅下周五訪港見證

【本報訊】中國外交部昨日宣布，國際調解院總部將設於香港，中共中央政治局委員兼外長王毅下周五（30日）將訪港，出席《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。特區政府發言人表示，將全力辦好在香港舉行的《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式。

國際調解院將是世上首個專門以調解方式解決國際爭端的政府間國際法律組織，旨在實現爭端各方的合作共贏，是落實《聯合國憲章》規定的以調解方式和平解決國際爭端的重要機制，為和平解決國際爭端提供新的選擇。

全球首設 總部在港落戶 政府發言人表示，國際調解院將成為全球首個專門通過調解解決國際爭端的政府間法律組織，其總部設於香港，為國際爭議提供友好、靈活、經濟和高效的調解服務，有助打造香港為國際調解之都。來自亞洲、非洲、拉丁美洲和歐洲的近60個國家和聯合國等約20個國際組織，會派高級別代表出席《公約》的簽署儀式。活動當日下午將舉辦國際調解論壇，研討國家間爭端調解和國際投資商事爭端調解等議題。