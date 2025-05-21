失業率升至3.4% 建造食住服務重災

【本報訊】經濟持續低迷，本港2月至4月份的失業率上升至3.4%，差過市場預期的可維持3.2%；就業不足率亦上升至1.3%。最新有129,400人失業，較前增加約6,600人。建造業、住宿服務業、餐飲服務活動業均錄得明顯的失業率上升。政府指，本港不同行業正經歷轉型期，相關失業率升降趨勢不一，但貿易摩擦近日有所緩和、內地經濟繼續增長，加上政府各項增強經濟動能的措施，以及整體經濟仍會正面增長，為勞工市場提供支持。

與今年1月至3月比較，許多主要行業於2月至4月的失業率（不經季節性調整）均見上升，包括建造業、住宿服務業、餐飲服務活動業，以及金融業有相對明顯的升幅。同期，資訊及通訊業、保險業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率則下降。就業不足率方面，上升主要見於建造業和清潔及同類活動業。

增約4900人就業不足 總就業人數由今年1月至3月的3,692,700人，下跌至2月至4月的3,677,100人，減少約15,600人。同期的總勞動人口亦由3,815,500人下跌至3,806,500人，減少約9,000人。不經季節性調整的失業人數由今年1月至3月的122,800人上升至2月至4月的129,400人，增加約6,600人。同期的就業不足人數亦由42,700人上升至47,600人，增加約4,900人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，近期雖然有商舖結業，但同時有很多新店開業。截至去年底，本港註冊公司數目達到歷史新高的146萬間，相信新興需求和消費趨勢正逐漸成形。而特區近來成功舉辦多項盛事，加上政府與各行業包括旅遊、餐飲、酒店及零售等的共同努力下，訪港旅客數字顯著上升，都為勞工市場帶來更多機會。