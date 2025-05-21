醫健：健康在您手：旅行者腹瀉

旅行探索新環境，如不慎食用了受細菌、病毒或寄生蟲污染的食物或飲用水，就可能出現腸胃不適。常見的致病細菌包括大腸桿菌、沙門氏菌、志賀氏菌等。

旅行者腹瀉常見病徵包括每天三次或以上的水樣腹瀉、腹痛、腸胃絞痛、惡心、嘔吐、發燒和疲倦等，而腹瀉可令人體流失大量水分與電解質，對嬰兒和長者尤其危險。該疾病的高風險地區主要包括亞洲、非洲及中美洲的發展中國家。

常見旅行者腹瀉應急藥物及其功用包括： 1. 口服補液鹽（ORS）：補充水分與電解質，有助預防脫水症狀，如口乾、尿量減少及頭暈。

2. 蒙脫石散（Diosmectite）：能夠吸附腸道內的毒素、病原體及多餘的水分，並在腸壁形成保護層，有助於緩解腹瀉，和減少刺激。

3. 乳酸菌製劑（Probiotics）：抑制有害細菌生長，幫助恢復腸道菌群平衡，縮短腹瀉時間。

4. 腸蠕動抑制劑（洛哌丁胺 Loperamide）：減少腸道蠕動，讓糞便變得更稠密，快速控制腹瀉；如果出現血便或發燒，應避免使用。

預防勝於治療，旅行期間應避免食用生冷食物和飲用來歷不明的水源，建議盡量選擇熟食及飲用瓶裝水或煮沸後的水，亦應避免食用街邊攤販未經妥善處理的食物，特別是海鮮或未煮熟的肉類。此外，亦建議在用餐前後或如廁後使用肥皂或酒精消毒雙手，保持個人衞生。

大多數患者的感染嚴重程度屬輕至中度，通常在兩至五天內痊愈，注意飲食和適當服用藥物能減輕不適並加快痊愈。若症狀持續超過48小時、出現高燒、脫水或血便，應立即求醫。旅遊前建議先諮詢醫護人員或到社區藥房諮詢註冊藥劑師，根據你的個人狀況備藥，讓旅程更安心。

藥健同心聖雅各福群會社區藥房註冊藥劑師 劉秀明

聖雅各福群會