10個乙肝9不知 港島東辦篩查活動

【本報訊】全港約有41至54萬人患有乙型肝炎，但專家指每10個乙肝患者中，有9個均不知自己染病。由於肝炎與肝癌息息相關，2019年本港就有1,530人死於肝癌，當中大多數個案均與乙型肝炎有關。有政黨聯同香港肝壽基金及民間健康組織「銀騎士」，於港島東合辦4場乙型肝炎篩查暨健康講座，活動於昨日至下周四（29日）舉行，地點位於灣仔、北角、筲箕灣愛東邨、柴灣漁灣邨，每日設120個名額。

昨起至5‧29 每日120名額 香港大學臨床醫學學院內科學系臨床教授司徒偉基指出，每10位乙肝感染者中，有9位不自知，由於乙肝患者患上肝癌的風險會大幅上升，肝癌的死亡率又在東亞地區排行第二，故患者若能及早被識別至關重要，一經發現，可做手術切除腫瘤後，患者的5年存活率可大大提高。

他續指，本港自1988年起已推行乙肝疫苗接種計劃，可助37歲或以下人士有效預防大部分感染，故1988年前出生、38歲或以上市民，就應該積極參與篩查。而40歲以上的亞裔男性、50歲以上女性，亦應每半年進行一次肝臟超聲波檢查及抽血檢查。

議員梁熙表示，今次活動於港島東4個地點舉行，希望可方便街坊參與。而該政黨亦期望政府能於基層醫療政策中，加入乙肝篩查，真正做到「預防勝於治療」。