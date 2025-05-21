三陰性惡乳癌 化療副作用多 冀增藥物資助

逾8成長期後遺症 四肢疼痛麻痹隨形 乳癌是最常見於本港的一種女性癌症，其中「三陰性」被指是「最惡」的一類，擴散風險亦最高。有病人組織於去年9月進行調查，發現患有「三陰性」乳癌的未擴散受訪者中，有43%確診後不足一年已經擴散，同時，有93%受訪患者透過化療治療此病，惟當中逾三成於化療期間出現嚴重副作用，當中一半人需要減藥甚至停藥。曾接受化療的受訪者中，92%出現長期後遺症，包括四肢疼痛麻痹。有醫生指，若「三陰性」患者於一線治療中，化療效果未見成效，則可考慮轉用其他化療藥，惟效果亦可能只有3%至6%。組織希望政府會為相關藥物提供資助，以解患者困苦。

「三陰性」乳癌指乳癌化驗的3種受體測試均呈陰性，此類乳癌普遍生長速度較快，且相對其他乳癌，較常出現於年輕婦女，約佔整體乳癌個案一成。研究顯示，三陰性乳癌患者出現遠端復發，即擴散至其他器官的風險，約為34%，較其他乳癌高七成。患者平均確診2.6年後出現遠端復發，較其他乳癌快一倍。

臨床腫瘤科專科醫生蔡浩強指出，針對擴散性三陰性乳癌的治療選擇，目前化療作為一線治療方案。若一線治療未見效，患者可轉用其他化療藥物，但客觀反應率僅3%至6%，即每33名患者接受治療後，或僅一人腫瘤可縮減或維持大小。

平均48歲確診 近半不足一年擴散 病人醫護權益協進會及乳癌病友組織「乳您一起You're Not Alone」，於去年9月向70名三陰性乳癌患者進行調查，受訪者平均確診年齡為48歲、21%受訪時為第3或4期乳癌。有一成受訪者表示其乳癌曾復發，平均復發時間為1.3年；至於擴散性三陰性乳癌受訪者中，有43%確診後不足一年已擴散。

調查亦指出，有93%受訪患者表示曾接受化療，其中31%於最近一次化療期間，曾出現嚴重副作用，當中半數需減低劑量，甚至停止治療。曾接受化療的受訪者中，92%出現長期後遺症，包括虛弱及周邊神經病變，例如四肢疼痛、麻痹。有73%受訪者指，雖然以化療藥物作二線及往後治療的效果，有效的機會低至3%，但仍希望嘗試，同時亦有九成受訪者認為政府對三陰性乳癌患者的藥物資助較少。

病人醫護權益協進會召集人龐朝輝指，參考國際指引，資助已擴散三陰性乳癌的患者以「ADC」藥物作二線或之後的治療，提高患者存活率，期望政府能「一視同仁」，助患者減低困苦。