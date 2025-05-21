牌價再跌一成 紅的218萬綠的143萬

【本報訊】白牌車衝擊的士業經營，近期的士業界多次批評當局規管不力，促嚴打非法白牌車，日前更將行動升級，約50名的士車主到金鐘政府總部請願。不過，最新的5月份的士牌價再創新低，市區的士（紅的）牌價跌至218萬元；新界的士（綠的）最新牌價亦只有143萬元，兩者較月初再下跌約一成。當局則指，執法部門過去數月已拘捕了超過30名涉嫌違法的白牌車司機，執法部門會繼續依法打擊非法白牌車的違法行為。

根據香港的士交易所的資訊，截至5月18日，最新交易顯示，最新市區的士（紅的）牌價跌至218萬元；新界的士（綠的）最新牌價亦只有143萬元。本月初，紅的及綠的的牌價分別是240萬元及165萬元，換言之，半個月內兩類的士牌價分別蒸發了9.2%及13.3%。

規管網約車平台 當局展法律研究 政府昨日表示，網約車平台要立法規管、領牌，平台有責任規管網約車司機符合法律，包括購買所需保險。運輸及物流局已經展開了法律研究工作，需要盡快完成並且展開諮詢，盡早立法。政府有決心改革多年累積問題，立法規管點對點車輛服務，包括提升的士和出租車的合法網約。

同時，社會亦對的士服務有不少負面評價，除了政府會依法依機制處理外，司機亦都應該改善，不應該讓少數人，影響有心改善服務的的士司機，業界要做事提升服務，應該理性多提意見，避免議題被騎劫。政府指，理性的意見有助政府充分吸納建議，也有利諮詢工作和立法會的審議，以制訂規管點對點車輛的法律制度及執行機制。