暫緩發花紅爆糾紛 「起底」美容院東主 女子被捕

【本報訊】私隱專員公署拘捕一名46歲中國籍女子，她因金錢糾紛涉嫌「起底」他人，包括在社交平台披露他人的姓名、身份證部分號碼甚至照片等，被捕人獲准保釋，公署會繼續調查案件。

公署調查顯示，經營數間美容院的事主於2023年認識被告。2024年8至9月期間，事主與被捕人士先後簽訂兩份合約，委託被捕人士營運事主的兩間美容院，合約訂明的酬償包括花紅。其後，因部分客人向事主投訴被告，事主決定在投訴獲得解決之前，暫緩向其發放花紅，兩人因而發生金錢糾紛。

包括姓名身份證住址相片 及後於2024年10月至11月期間，有人在一個社交媒體平台的3個公開群組及一個人帳戶，先後發布了4條包含事主個人資料的貼文，並且對事主作出負面的評論。被披露的個人資料包括事主的部分中文姓名、部分英文姓名、部分香港身份證號碼、部分住址、美容院的名稱，以及她的照片。

私隱專員公署提醒市民，不要因為金錢糾紛而將他人「起底」。「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。