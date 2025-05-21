冒鄰居詐騙 短訊用語非港常見

【本報訊】詐騙手法層出不窮！個人資料私隱專員公署日前指有關假扮投訴漏水或噪音詐騙短訊，自今年3月起，共接獲6宗相關查詢及投訴。私隱專員鍾麗玲認為數字只是「冰山一角」，個案涉及不同地區，包括馬鞍山、沙田、尖沙咀和大圍等，非只針對個別地區，因此相信不是某些屋苑出現資料外洩。

鍾麗玲昨在電台節目中指出，騙徒通常假裝是樓下住戶，利用滲水或噪音的理由，要求通過WhatsApp聯絡。當開始對話後，騙徒會試圖與事主建立親密關係，或引導他們點擊包含超連結的短訊，誘使提供個人資料。她提及這些短訊中的用語並不是港人常用，例如不用管理處，而用「管業處」或管理公司的名字，顯示出騙徒對香港的陌生。

應先向屋苑管理處查詢 她續稱，由於目前收到的個案中，由於事主並無回應或遭受實質損失，令案件轉介執法部門變得困難，提醒市民如果遇到類似情況，應首先向屋苑管理處查詢，因為管理處通常不會將住戶的電話交給其他住戶。

沙田區議員羅伊琳在同一節目中表示，近半個月陸續有不同屋苑的居民反映收到相關短訊，至今收到約20名居民查詢，暫未有個案有金錢損失。她認為騙徒是「漁翁撒網」式發送短訊，並非只針對個別屋苑，區內幾個屋苑已經張貼通告，提醒居民如果收到短訊涉及投訴滲水，可能是詐騙。