帶電槍椒霧入境 可囚14年罰款10萬

【本報訊】本港禁止攜帶武器類物品，不論是市民外出旅遊帶手信回港，或是旅客來港旅行都應小心注意，否則或會誤墮法網。按相關執法部門資料，2015年有逾300人因違禁帶武器回港而中招，包括電槍、胡椒噴霧等；亦曾試過有本港中學生攜帶鐵蓮花，因涉嫌管有違禁武器而被拘捕。

若攜帶電槍、胡椒噴霧回港，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁14年。而管有中國飛鏢、重力刀、重力操作鋼棒、指節套、附有手柄鐵鏈、彈簧鋼棒、以彈簧或其他機械電彈裝置彈出刀刃的刀亦屬違法，一經法庭定罪，可被判罰款一萬元和入獄3年。上述違禁品不但禁止帶入香港，就算連過境也不可，市民必須留意，以免觸犯法例。

前年有中學生藏鐵蓮花被捕 以往亦曾有不少「傻人發現案」，被揭發隨身攜帶武器。例如在2023年，就曾有一名天水圍就讀中學的學生，被學校職員舉報指懷疑有人藏有利器，最後執法人員在該15歲男學生身上檢獲一個鐵蓮花，遂以涉嫌管有違禁武器將其拘捕，連同證物帶署扣查。