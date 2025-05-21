港鐵月台 攜仿製槍四處蕩 內地遊客惹恐慌

街上就逮押賓館 檢兩「長短火」料無同伴 本港鬧市驚現持槍客！本周一（19日）早上時分，一名男子攜帶懷疑步槍及手槍，大模廝樣地在港鐵尖沙咀站的月台行走，引起在場乘客恐慌，慌忙通知職員報案。警員接報後大為緊張，立刻翻查「天眼」鎖定疑人去向，其後在油麻地拘捕該名男子，並於其租住的賓館房間起出兩支涉案仿製「長短火」及彈匣等物品。據悉，被捕人士為內地遊客，相關槍械是從九龍區的氣槍店購入，相信事件並未牽涉任何組織或同黨，惟背後動機未明。該部門亦會檢驗該批槍械，以了解其殺傷力。

尖沙咀乘列車到佐敦 執法部門在本周一接獲港鐵職員報案，指於當日早上6時40分在尖沙咀站內，有人目擊一名男子手持疑似步槍及手槍走向往荃灣方向的月台。因應案件的嚴重性，執法部門翻查區內大量閉路電視紀錄，發現涉事男子於月台上車後，從佐敦站落車離開，繼而往上海街的方向前行。

警員鎖定疑人的逃走路線，未幾在油麻地吳松街一帶拘捕一名36歲內地男遊客，之後押同他返回其租住的賓館房間，在房內搜出兩支涉案仿製槍械、彈匣、加壓器和塑膠彈珠。被捕人士涉嫌「管有仿製槍械」，現正被扣留調查。警員會將涉案仿製槍械送往檢驗，以確認是否符合相關條例。

購自氣槍店 動機待查 據了解，涉案男子報稱無業，本周日（18日）獨自來港旅遊，並在九龍區的氣槍店購買仿製槍械。現階段調查相信，疑犯是單獨行事，無證據顯示他參與任何組織或有其他同黨，或有計劃地用涉案武器進行任何襲擊，惟其動機仍有待調查。

調查人員表示，執法部門非常重視今次的案件，被捕人士在光天化日之下，攜帶無任何包裝的仿製槍械乘坐公共交通工具及穿梭鬧市，引起市民恐慌和危害公眾安寧。該部門會繼續投放大量資源去偵破同類案件，確保市民大眾的安全。

執法部門希望藉此機會提醒市民，以及在港旅遊的遊客，必須嚴格遵守本港有關管有槍械或武器的相關條例。根據香港法例第238章《火器及彈藥條例》第20條，任何人管有仿製槍械即屬違法，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁兩年；另外，根據第217章《武器條例》第4條，任何人管有違禁武器，包括鐵蓮花、伸縮棍等物品，亦屬違法，可處監禁3年。該部門強調，違例者會負上刑責，市民切勿心存僥倖，以身試法。