港旅業求變 趕製9熱點

四山景色

龍城美食 四山景色 添馬花飾 老字號足迹 維園市集魅力 雖訪港旅客量見上升，但港府亦求變冀保持增長，昨日公布9個旅遊新熱點，包括開放舊油麻地警署、重置九龍寨城電影場景、串連全世界最長的半山扶手電梯及「最型格街道」的荷李活道等旅遊熱點，藉「老香港」情懷、及美在街角處等元素吸客，當局相信新熱點有助「人氣來自然財氣來」，而籌備9個新熱點的開支約3,000萬元。有旅遊界人士盼新項目有助吸引旅客在港過夜。學者認為，新熱點頗具特色，建議加入更多體驗元素，也有學者認為應在新項目中加入更多商業價值更重要，避免旅客「打完卡即走」。

發展旅遊熱點工作組昨午交代首階段落實的9個項目，涵蓋特色遊、生態遊等。工作組特意揀選中環、九龍城兩個特色社區，以藝術元素美化現有設施。其中旅遊發展局會在今年底前美化全世界最長、戶外有蓋的中環至半山自動扶手電梯等，以及附近大館及畫廊等歷史建築及文化設施，增特色吸客「打卡」。

《九龍城寨》場景展 「原址」擴大規模 《九龍城寨之圍城》電影場景展亦會移師至九龍寨城公園，並擴大規模及延長展期至3年，預料今年內開放。當局在該區亦會用擴增實境技術（AR），令旅客能體驗九龍城舊日面貌，包括九龍寨城、啟德機場「景昔」變遷。當局會逐步開放已成為打卡勝地的舊油麻地警署，旅客不但可置身影視劇的知名場面，更能拍攝特色照片，長遠當局會將其建築規劃作博物館，以便全面開放。

生態旅遊方面，工作組亦利用電影「四徑」的知名度推動「四山」旅遊，包括太平山、鳳凰山、大帽山及西貢海。當局說路線各具獨特自然景觀、短途及易通行的特點，會集中改善山徑設施，例如增加路標及郊遊資訊牌等，料明年底前完成。康樂及文化事務署另會在添馬公園設紫花風鈴木園，亦會種簕杜鵑等，料色彩繽紛的觀賞景區與中環海濱產生協同效應；亦會邀請機構統籌特色主題維園市集，料會有約30個攤位，料在今年第4季推出逢周末周日及公眾假期舉行。

籌備開支約3000萬元 續拓新景點 港府預料，會花約2,000萬至3,000萬元推出相關旅遊熱點，部分項目則不涉及成本，又相信添馬風鈴木園的吸客效果很顯著。他又說項目成本效益「不錯」，但未提出項目的具體經濟效益及關鍵績效指標（KPI）。而工作組稍後會監察項目的工作進度及繼續開拓新景點，亦透露已找到部分熱點，只是條件未成熟而暫未推出。被問到「四山」的山徑遊構思，是否與有內地旅客作「特種兵」式旅遊有關，官員斥屬報道誇大，期望市民不要因一兩個畫面而認為旅客大多不消費，相信旅客去大帽山郊遊後亦會光顧附近食肆，能帶來一定經濟效益。

打卡作噱頭 學者憂經濟效益有限 香港大學經管學院講師阮穎嫻認為熱點項目頗有特色，尤其是善用現有資源推行，例如開放舊油麻地警署，但指多個項目以影相「打卡」作噱頭，擔心未必具商業價值，明言若僅集中到景點拍照，「但打完卡就走」，經濟效益有限。經濟學者李兆波亦指，項目開支不算多，但指過去當局集中吸引人流的做法並不對焦，要設法量度吸引甚麼類型的旅客及帶來甚麼經濟效益，舉例新加坡Lady Gaga演唱會吸引人流之餘，亦推高機票酒店價格，便可取得經濟效益等數據，促當局設KPI量度計劃效益。

旅遊促進會亦支持計劃，認為舊油麻地警署、舊城中環等，一直深受旅客歡迎，開拓九龍寨城公園作為電影《圍城》的場景還原及四山旅遊，對拉動當地地區經濟都有明顯幫助。促進會估計部分行程，有望趕及在今年暑假推出遊玩團或研學團產品。

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