建築工人休息間 忽變外傭桃花源

香港現有超過30萬名外籍家庭傭工，每逢周末、周日及假期，放假的外傭慣常聚集在添馬公園、遮打道、花園道、旺角道行人天橋、深水埗港鐵站等附近一帶的公眾地方，席地而坐聚集、唱歌，作一些低消費娛樂，亦順便聯繫一下同鄉。當然，外傭聚集，正如有議員表示，她們離鄉別井來港工作，若僅在假日佔用部分公共場地休閒，且不影響主要通道通行，當局和社會理應予以體諒。之不過，有些甚至公然擺賣食物或物品，違反法律，既阻街又擾民，難免遭食環署增派人手巡邏及執法，甚至展開跨部門聯合行動掃蕩。然而，本報近日揭發東涌竟有一個「外傭桃花源」。

事緣有居民早前向本報舉報，聲稱曾目睹外籍人士聚首該處，有人生火煮食，一度引起非法入境者匿藏疑雲。其後記者在周日到場實地視察及探究後，證實該幾間竹屋疑是附近有工程時，由建築工人所搭建的休息間。不過，竹屋在工程完結後並無拆卸，反而每逢假日變成一群外傭的「秘密休憩基地」，供她們野餐聚會，期間更有人曾將「小屋」加建，惹來治安顧慮。記者走到東涌侯王廟對出、往海灘方向的一條小路旁邊，隱約聽到一陣人聲及音樂聲，往聲音傳來的方向追尋，赫然發現3間以竹搭建的小屋矗立林中。屋外枱椅不缺，甚至有一個車胎「鞦韆」掛在樹上。竹屋背靠樹林，面朝大海，春暖花開，環境隱蔽宜人，頓時予人有「桃花源」之感。

記者細察，發現搭建屋子的竹與竹之間間隔較疏，並用上了平日於棚架常見的黑色膠帶加固，似是出自熟練人士之手。屋子頂部用了不同的防水物料，例如膠袋、帆布等覆蓋，而屋內就放有另外幾張椅子、由木板搭成的桌子，更有殘舊床褥，不排除有人當這裏是「安樂窩」。記者直擊竹屋外面有4名外籍人士在休息及聚餐。記者以市民身份上前了解，得悉她們是在東涌工作的外傭，約幾個月前發現這些小屋，又見到侯王廟外的空地上，放有剩餘的竹枝等建築物料，「用得唔好嘥」，心生一計便拿了部分去「加建」，平時多數會於周末相約朋友在此處聚餐。

記者向附近居民了解，會否擔心外傭在竹屋聚餐引起治安問題，居民就指外傭假日可去之處不多，而竹屋位置隱蔽，對途人影響不大，故不太擔心。但有議員直指，如有非法建築，搭建本身已屬不當，使用更可能涉及安全隱患。議員又補充，附近工程項目眾多，有工人搭建竹屋亦不出奇，因為根據政府規定，如地盤工人達一定人數，必須設立合法休息間供工人抖暑，尤其炎夏酷熱天氣警告經常出現。之不過，本港的土地均有指定用途，本報就上述構築物向地政署查詢，該署回覆指，查詢地點屬舊批約混合地段的私人土地，可作寺廟及康樂等用途。離島地政處今年1月和2月共接獲兩宗投訴，指查詢地點有懷疑非法構築物；處方人員視察時發現有由竹構成的搭建物，現已跟進有關情況，如確定有違反地契條款，會採取適當執管行動。

香港地寸金尺土，新界多地曾發現有以豬欄、雞寮搭建劏房出租，有關部門宜多加巡查及執法，以免亂象叢生。