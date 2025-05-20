龍七公：中東行促民間外交創新發展

特區高官率團出訪中東，代表團在訪問卡塔爾及科威特期間，共達成59項合作備忘錄和協議，涵蓋經貿、創科等範疇。隨團有內地及香港的跨領域企業，在卡塔爾簽署的合作備忘錄及協議中，其中兩份由內地與卡塔爾企業直接達成，另一份是由香港、內地、卡塔爾達成的三方協議，彰顯出各方積極的合作意願。香港作為「超級聯繫人」，在「一帶一路」倡議中正構建起獨特的戰略樞紐作用。兩地企業「併船出海」的協同模式，不僅實現了產業鏈優勢互補，更通過香港成熟的金融服務、專業人才和國際化網絡，為中東市場注入中國創新動能。這種資源整合既幫助內地企業規避跨境經營風險，又為中東資本搭建進入中國市場的可信通道。

科威特「2035願景」強調完善法治環境以吸引外資，而香港成熟的普通法體系、國際化的法律人才及仲裁服務，正可為科威特提供制度借鑑與實務支援。科威特致力發展金融業以擺脫石油依賴，香港則憑藉資本市場自由度、離岸人民幣業務及資產管理專長，成為科威特拓展亞洲市場的理想跳板。

突破地緣政治困局 中東主權基金近年加速「向東看」，香港憑藉國際金融中心完備的伊斯蘭金融配套，成功吸引卡塔爾投資局等巨頭設立區域樞紐。數碼港與杜拜未來基金達成的人工智能合作，更凸顯香港在跨境數據流動規則制訂中的話語權。這些實質性突破，使香港從傳統的轉口貿易港，轉型為新興技術與資本的全球樞紐。

面對全球化體系重構，香港在中美之外開闢「第三極」合作網絡具有深遠意義。現時中東地區迅速崛起，這次中東之行不僅是經貿成果收穫，更標誌着香港突破地緣政治困局的戰略突圍，把握國家市場多元化戰略的機遇。這種政府搭台、企業主唱的務實策略，為香港參與國際競爭開闢新範式。未來需建立常態化跟進機制，將協議轉化為實質生產力。

此外，中國與中東國家的民間外交，正以創新模式突破傳統外交邊界，形成多維度的人文紐帶。從阿聯酋哈利法港的智慧物流合作，到卡塔爾世界盃的「中國建造」標識，基建合作已成為民心相通的實體紐帶。沙特「2030願景」與中國數字經濟的對接，中國企業積極參與多個核心項目並建立聯合實驗室，科技合作深度遠超單純技術輸出。這種立體化民間外交網絡，正成為一種新的交流模式。

為進一步開拓中東市場，特區政府可研究拓展中東航線布局，並增加更多中東直航航線，便利兩地實體的商務來往。此外，亦應延伸至其他「一帶一路」新興市場，如東盟、中亞、非洲等地，並大力邀請他們來港參加更多國際性論壇及展覽，促進更多經濟合作和投資，藉此推動區域合作再上新台階，積極促進深化共建「一帶一路」建設，同時繼續發揮好香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，為應對全球變局開創發展新局。