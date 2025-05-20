笑看天下：權威形象應下調評級

當前的俄烏戰事、以哈衝突，都在舉行停火談判，但諷刺的是，兩場戰事均出現更激烈的空襲，死得人多。

美國國務卿魯比奧、俄羅斯外長拉夫羅夫上周六通電話，就俄烏代表團上周五在伊斯坦布爾的談判成果交換意見，討論美俄繼續接觸的問題。克里姆林宮則表示，只有在俄烏達成協議之後，俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基才可能會晤。

實情是，俄烏代表團在伊斯坦布爾談判無果後，俄軍加強對烏克蘭的攻勢，烏方表示，俄軍發動自2022年開戰以來最大規模的無人機襲擊，截至當地時間周日早上8時，俄軍出動273架無人機，攻擊烏克蘭中部的基輔州，以及東部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州和頓涅茨克州，其中一架擊中蘇梅州一輛載有平民的巴士，至少9人喪生，當地政府官員批評俄軍襲擊平民是不人道。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫警告，僅靠和平談判不一定能結束敵對行為，談判失敗可能導致衝突進入更可怕階段，可見俄烏戰事的核心問題仍陷困局。

至於以哈新一輪加薩停火談判，正在卡塔爾舉行。談判是在卡塔爾和美國斡旋下舉行，以哈雙方在沒有先決條件的情況下討論所有問題。然而，加薩衞生當局上周六表示，過去24小時以色列展開新一波空襲，造成至少146名巴勒斯坦人死亡、459人受傷。沙特傳媒指出，哈馬斯已故領袖辛瓦爾的弟弟亦伏屍加薩南部汗尤尼斯隧道內。可見以哈所謂「和平談判」，以色列仍未放棄對哈馬斯領袖趕盡殺絕，過程中不會顧及會否殺害無辜。

這兩場戰事的和平談判，美國均參與其中，可惜全無作為，特朗普的「權威」形象，看來亦應如美國的主權信用評級，予以下調！