撥亂反正：地點依舊 形勢全非

在土耳其伊斯坦布爾舉行的俄烏戰事會談，一如所料未能取得任何實質成果，若非美國強行壓住烏克蘭及歐洲的拒和勢力，會談可能已全面破裂收場，連交換戰俘協定都不會出現。烏方指會談缺乏成果，主因是俄羅斯提出的條件根本不可接受。但事實上，就在3年多之前的同一個地方，烏方代表幾乎已接納了俄方開出的同一堆條件。這亦是俄方堅稱今次會談乃上一輪伊斯坦布爾談判的延續之原因，以示俄方從來都沒有退讓，立場反覆的是烏方與美西方。

回帶到2022年2月底，即俄羅斯發起「特別軍事行動」短短幾日之後，雙方就開始進行談判。頭兩輪在白羅斯境內進行，雙方僅就建立戰時人道主義走廊達成共識。在同年3月初至3月中舉行的第3至第5輪會談，分別在土耳其安塔利亞及以視像方式進行，外界對兩國停火以至達成永久和平協議，存在一定期望。到了3月底，俄烏在伊斯坦布爾舉行第6輪會談，據報烏方代表已在會上表明，烏克蘭願意成為中立國和實現無核化，不會加入北約或其他軍事聯盟，以及放棄尋求以軍事手段收復（但並非放棄主權）克里米亞和頓巴斯地區。俄方則表明不會反對烏國加入歐盟及駐紮外國維和部隊。會後雙方再舉行了一次線上跟進會議，以便敲定上述協議的細節。

然而，就在俄烏簽署和議前夕，突然爆發了所謂的「布恰大屠殺」事件，令本已放在桌上的協議遭撤回。3年多前的停火與和平條件，與俄方今日提出幾乎沒有分別。唯一改變了的，是雙方的軍事形勢和背後支持者的態度。俄軍現時氣勢如虹，隨時可直搗黃龍，殺進基輔。烏軍則在失去美國支持下潰不成軍，全國上下都士氣盡失，變成任由俄羅斯以至美國魚肉。