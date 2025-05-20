冰鑑春秋：恐怖的政治判斷力

賴清德接受KOL「敏迪選讀」專訪，竟說出：「中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（中國）要併我的公司（台灣），你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分。」引起各方議論。

在野黨痛批按照民進黨過去質疑別人的標準，賴清德這番言論是明顯的「賣台」，也是台灣第一位公開同意和大陸討論「合併」的領導人。民進黨發言人吳崢也緊急出來滅火，聲稱：「事實上，任何人只要具備正常中文理解能力，都會知道，賴總統是在譴責中國片面對兩岸互動設下政治前提，造成兩岸交流卡關。」

事實是，任何有正常中文理解能力的人，對賴清德的那段話都會理解成：「只要大陸提的條件適合，台灣可能同意和大陸合併！」

問題來了，「敏迪選讀」是眾所周知的親綠KOL，絕不可能故意陷害賴清德，雙方不僅一定事先溝通過訪問內容，還必然是賴清德與其幕僚團隊同意後，才會就這些話題進行討論。更令人費解的是，這場專訪並非直播，而是事先錄製並且經過後製剪輯才播放的，顯然一切內容應該都是經過審慎評估，確認不會造成問題才會播出。也就是說，這場專訪至少經過敏迪、賴清德、賴清德幕僚的層層把關，沒有出錯的可能性。換句話說，賴清德在這場專訪中諸多爭議性言論，都確定是他本人認為沒有問題，可以公諸於世的。

這等於在告訴全世界，賴清德的政治判斷力居然如此低下！而他的團隊若沒有阻止他這樣做，顯然判斷力同等糟糕，而若曾經阻止卻沒能成功，更顯示賴清德完全無法接受最基本的建言。無論是哪種情況，恐怕都會對台海局勢敲響警鐘！