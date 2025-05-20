橫眉冷看：架子是自己丟的

俗語說「面子是別人給的，架子是自己丟的」，印度政府就是太不識趣，硬要把自己的顏面丟個精光。巴基斯坦和印度月初爆發空戰，論規模與激烈程度，是近30年來全球戰爭中少見的。空戰剛結束，巴方宣布戰果，說他們只採用中國製的殲10CE戰機，便成功擊落印軍5至6架高階戰機。

中國十分厚道，事發後一星期內都緘口不言，完全沒提及殲10CE戰機的輝煌成績，大抵是不想讓印度太尷尬。印度官方見狀，便自以為得計，實行喪事當喜事辦，宣布全國歡慶10天，對外宣傳更說今次的印巴衝突，印軍大獲全勝。有印度電視台的知名主播，還一臉同情地說，巴基斯坦引入的中國軍備太不堪一擊，中國武器的技術要趕上來，仍有很長的路要走。更有印度的軍方將領口舌招尤，說假如中國製的武器由解放軍操控，效果肯定更差，因為中國軍人幾十年沒打過仗，太少實戰經驗。

印度政府和軍方自欺欺人的程度，實在讓人看不下去。日前中國官方媒體終於開腔，《央視新聞》證實，中國外銷型戰機殲10CE首次取得實戰成果，在巴印空戰中，一舉擊落多架敵機，自己無一損失。

其實中國製戰機的戰績如何，印度政府可以瞞得過全國百姓，卻瞞不過其他國家的媒體和情報組織。巴印空戰結束後不消幾天，哥倫比亞馬上宣布，打算向中國訂購24架殲10型戰機，每架作價約4,000萬美元。全世界最好的情報機構，應該是美國中央情報局（CIA），相信是CIA將殲10CE的戰果報告了總統特朗普。他日前突然聲稱，要將美軍F35型戰機，升級為F55型，又要將原有的F22型，改造成超級戰機。侵侵此舉嘛，肯定是受了甚麼消息的刺激。