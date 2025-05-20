強詞有理：訪華解困

特朗普對訪華一事念念不忘，雖然上任百日內訪華計劃未能實現，但依然不死心，近日再次表示願意飛到北京，與中國國家主席習近平就外交政策和經濟問題舉行會談。很明顯，如果不是有求於中國，他不會如此執着，尤其是一個愛面子的人，三番四次放下身段主動要求「拜碼頭」，說明其背後有說不出口的壓力和焦慮。

最大壓力應是來自沉重的債務負擔。美國國債規模已經逼近37萬億美元，其中6.5萬億美元下月到期，而今年上半年聯邦財政赤字已超過1.3萬億美元，拿甚麼還債？只能發新債還舊債，偏偏最近屢屢出現股債匯三殺，美元資產吸引力大不如前，海外投資者紛紛避而遠之，誰來承接巨額美債，成為迫在眉睫的現實問題。雪上加霜的是，評級機構穆迪破天荒將美國主權信用評級由「Aaa」下調至「Aa1」，並警告美國聯邦債務與利息支付比例在過去十多年持續攀升，預料2035年利息支出佔財政收入的比例將達到30%，遠遠高於去年的18%。

經濟衰退、財政惡化、債務急升、評級下調，聯儲局又拒絕減息，問題千頭萬緒，特朗普不焦慮才怪。他急欲訪華，也許想求中國繼續支持美債吧？恐怕只能是一廂情願，目前中國持有美債已降至第3位，低處未算低，相信還會持續減持。畢竟雙方博弈愈演愈烈，中方不得不未雨綢繆，為全面脫鈎做好準備。

特朗普急欲訪華的另一個目的，大概是想求中國放寬稀土等關鍵物資的出口管制。美國技術封鎖，中國則以稀土牌反制，這一招顯然擊中對方要害，嚴重影響其軍工產業。特朗普揚言要加快推出六代機F47，還要研發F55雙引擎戰鬥機，並考慮升級F22戰機，可謂雄心勃勃，但若是解決不了稀土供應的問題，一切都是紙上談兵。中方會放寬稀土出口管制嗎？部分物資可能會放寬，惟不可能全部放寬，關鍵物資還是要掌握在自己手裏，即使特朗普實現訪華心願，也只能空手而回。

別看特朗普天天吹牛，對全世界威逼恐嚇，其實對中國已沒有多少牌可以打。在所謂的對等關稅方面，中國對美依賴度遠沒有老美想像的大，反而美國失去中國供應鏈，貨架將空空如也。特朗普要求沃爾瑪承擔所有關稅，不能加價，既是強人所難，更違背市場經濟原則。這也恰恰證明老美已經技窮，只能寄望訪華解困。