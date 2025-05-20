龍吟虎嘯：沒有實力怎麼玩

這年頭，美西方對沒有把握拿下的對手，多會採用虛張聲勢、威脅恐嚇的辦法。對很有把握、絕對佔優勢的對手，就當軟杮子捏，毫不留情，痛下殺手；支持以色列打哈馬斯，就是如此。打了兩年多的巴以戰爭，哈馬斯雖然極為頑強的抵抗，然而雙方實力太過懸殊，哈馬斯被滅已在眼前。最近，在哈馬斯一再要求停火、撤軍、送還人質的情況下，以色列仍然大規模動武及殺戮。以軍今次行動，是要完全剿滅哈馬斯和其他民兵武裝組織，永久佔領加薩，趕走巴人，實現「大以色列」的復國大計。巴勒斯坦、反以色列的伊斯蘭力量，強烈抵抗以色列的暴行，巴人血流成河，屍骨纍纍，家園盡毀，但實力太不如人，只能在烽火連天、炮火猛擊下走向「亡國滅種」。

此戰爭是非分明，正義與非正義分明，現代文明社會早已容不得以色列的屠殺滅國行為，然而改變不了甚麼，現實就是這樣冷酷和殘酷。要生存就要靠實力！要打敗對手就要靠實力！時下和巴以之戰相對照的俄烏之戰的局面，也是雙方實力懸殊的較量，這場俄烏之戰的直接原因，是美西方支持「北約東擴」，威脅俄羅斯安全，要再分裂和肢解俄羅斯，他們拿烏克蘭當槍使，步步進逼。莫斯科忍無可忍，先發制人，發起「特別軍事行動」。當時美西方和烏克蘭對實力的判斷充滿信心，認為打敗俄羅斯不在話下，這成了烏克蘭必敗的關鍵。

俄烏打這種國土相連的戰爭，俄羅斯土地、人口、糧食、石油、天然氣、軍工企業的運轉能力等高於烏克蘭，俄國還有核武，烏克蘭的核武在美西方忽悠下早已「自毀」。烏總統澤連斯基看到的，是烏克蘭在美國、歐洲和北約支持下，武器有多先進，俄方則裝備、戰法老舊，且認為在美西方制裁下，俄羅斯會很快崩潰，剩下的問題要看戰場上的表現、要看國際關係的互動。但澤氏根本沒有能力駕馭這些，現在談和，特朗普說他手中根本沒有牌。沒有實力，怎麼玩？