坦言集：犧牲加薩

美國總統特朗普上周訪問中東，為沙特阿拉伯所拉攏、收買，顯然是沙特阿拉伯和海灣諸國為救巴勒斯坦，希望通過美國可避過以色列的種族屠殺，也希望可避過以色列對伊朗的攻擊，維持中東和平，不欲玉石俱焚。

特朗普得了好處之後，似乎是真的順應沙特阿拉伯的要求，一是與哈馬斯、胡塞武裝直接談判，同時將撤銷對敍利亞的所有制裁，也與伊朗恢復核談判，表現出積極平息中東衝突的態勢。背後當然是特朗普為了節省財政開支，而不想替以色列開戰。現在更多了沙特阿拉伯等的公私賄賂，便更順水推舟，美國的中東政策便回復到以前的方向。這是特朗普的個人因素、沙特阿拉伯等的利誘，以及美國內部戰略利益集團三方合力成就的政策轉變。

這樣的轉變，打擊最大的是以色列，它的大以色列計劃若不打敗伊朗，便沒法得到保證。而哈馬斯與胡塞武裝，乃至敍利亞，都可以成為它的心腹之患。

以色列一直駕馭着美國，今次特朗普突然從親以（如上任後厚待以色列總理內塔尼亞胡的到訪、競選時拉攏猶太金主等）一轉而背信棄義，從他建議加薩轉為旅遊度假區，或正在籌劃的轉移100萬巴勒斯坦人往利比亞，由美國政府付款，一如把南美非法移民轉移到薩爾瓦多監獄，都沒有認真從政治和地區安全角度來處理中東問題。特朗普這樣隨意改變國家政策，便是絕對可以理解的。當然，以他的投機主義，下一個時刻他又背信棄義地再把政策逆轉，也是可以預期的。特朗普治下，美國對內對外政策都是可變，都可出賣給任何利益。

以色列亦應了解到特朗普的投機主義，因此，並不浪費精力與時間與他力爭，而是自行把原來的戰爭方案，不顧一切地推行。一是大肆空襲加薩，全面破壞和殺傷民眾；二是採地面行動進攻，目的是重新攻佔加薩，完成上一輪失敗的軍事行動。如內塔尼亞胡所言，是要達成所有戰略目標：佔領加薩，消滅哈馬斯。不管特朗普怎樣反應，以米已成炊來迫使美國與沙特阿拉伯等接受，完成後以色列還可以與特朗普一起驅逐巴勒斯坦人，商業開發加薩來謀取公私大利。

弱國無外交，在霸權底下，加薩與巴勒斯坦人民且無生存權利，這是對當代的國際政治、國際秩序最大的嘲諷，聯合國的憲章阻不了大國霸權。