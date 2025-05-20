14歲仔疑家藏太空油毒品 父親大義舉報拉人

檢加熱器煙彈 管有可判7年監 太空油歪風正熾，對青少年帶來嚴重禍害。長沙灣一名父親，前日揭發14歲兒子懷疑在家中藏有毒品，當下「不念父子情」，立即致電向執法部門舉報。警員入屋搜索，檢獲一批懷疑含依托咪酯（俗稱「太空油」）的煙彈及電子煙加熱器，遂將該名少年拘捕帶署。根據資料，「太空油」自去年上半年登上青少年群組最常吸食毒品的「三甲」之列，執法部門警告，任何人如協助未成年人士獲取、供應或販運危險藥物，該部門將向法庭申請加刑。

前晚約7時20分，一名50歲男子致電報案，表示其14歲兒子懷疑於長沙灣蘇屋邨一單位內管有危險藥物。警員上門調查，並在該名少年的房間內檢獲26粒懷疑太空油煙彈及一支電子煙加熱器，毒品市值共約8,300元。警員經調查後，以涉嫌「管有危險藥物」拘捕涉事少年，他現正被扣留調查。

月初紅磡爆同類案 太空油毒品在近年急速冒起，連同今次事件，本月至少錄得兩宗「大義滅親」舉報親人吸食太空油的案例。本月2日，紅磡海逸豪園一單位的男住戶報案，指其姓陳（31歲）兒子在屋內呼吸急促及反應遲緩，懷疑他曾吸食「太空油毒品」。警員接報到場，隨即在陳男房間檢獲兩粒懷疑太空油煙彈，市值約400元。經初步調查後，陳男涉嫌「藏有危險藥物」被捕。

政府禁毒處禁毒常務委員會在早前公布2024年藥物濫用及相關毒品統計數字，顯示去年被呈報的整體吸毒人數由前年的5,540人下降至5,068人，下跌9%。最常被吸食的3種毒品為海洛英、可卡因及俗稱「冰毒」的甲基安非他命。然而，去年21歲以下青少年被呈報吸毒人數由664人上升至720人，按年升8%，當中226人吸食「太空油」，佔整體約31.4%。在青少年群組中，最常被吸食的毒品依次為大麻、可卡因和「太空油」，其中「太空油」自去年上半年起成為此群組最常被吸食毒品中的第3位。

為加強「太空油」的管制，政府已於今年2月14日將「太空油」主要成分依托咪酯及其3種類似物列為毒品。在《危險藥物條例》的嚴格管制下，販運及非法製造有關毒品，最高可被判終身監禁及罰款500萬元；在違反《危險藥物條例》的情況下管有和服用這些毒品，最高可被判監禁7年及罰款100萬元。若任何人為未成年人獲取或向未成年人供應或販運危險藥物，執法部門會引用《危險藥物條例》第56A條向法庭申請對該人加重刑罰。