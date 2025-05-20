與子燒炭圖同死 抑鬱婦認誤殺

【本報訊】四旬婦2021年誕下男嬰後，疑因覺得丈夫待她欠佳，加上要承受照顧嬰兒壓力，開始萌生跟兒子共赴黃泉的念頭。至2022年5月，婦人把念頭付諸實行，餵安眠藥給兒子後，在元朗水邊圍邨住所燒炭。最終婦人獲救，男嬰則不治。涉案婦人昨在高院承認誤殺罪，還押至6月17日求情及判刑，期間會為被告索取精神科報告和感化報告。

稱捱夫罵不堪照顧壓力 現年45歲被告譚慧敏，原被控謀殺罪，但以精神問題減省罪責為基礎，承認誤殺罪，獲控方接納。同意案情指，被告於2019年結婚，丈夫姓許。2021年1月，男嬰出生。一家三口居於水邊圍邨一單位。自誕嬰後，被告當上全職家庭主婦。男嬰出生時，被診斷患顱骨有輕微問題，醫生建議夫婦每日為男嬰按摩肩膊。男嬰接受按摩時不時尖叫和大哭。

2022年5月27日，男嬰16個月大。被告幫男嬰按摩時，男嬰哭鬧。許叫被告停止。翌日晚上8時許，許下班回家，看到睡房床邊，放有木碳和煤氣爐，氈子堵住門縫，被告跟男嬰躺在床上。被告留下字條，表示自己被兒子嫌棄，又遭丈夫責罵，因此感到困惑。她不想再與許生活，同時不想許獨自照顧兒子，遂決定與兒子同歸於盡。被告替自己的自私行為感到抱歉。

案情披露，被告跟男嬰同送院治理，結果男嬰同日不治，被告一度留醫深切治療部，及後被轉送青山醫院，診斷為抑鬱發作。2022年6月7日出院。被告警誡下承認她不開心，案發當日，她把4粒安眠藥磨碎並混入水中，再灌到男嬰口中，她自己則服食了8粒。被告指，2021年已萌生自殺念頭，她覺得丈夫對他好差。精神科報告顯示，被告患重度抑鬱症。案件編號：HCCC341/2024