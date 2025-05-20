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大角咀龜隻墮樓斃命
【本報訊】昨晨7時許，一龜隻懷疑從大角咀海泓道1號一私人屋苑的高處墮下，跌落大廈一單位露台，當場斃命，上址住客發現後報案處理。警員到場調查，未幾尋獲龜隻主人，初步相信事件無可疑，並將龜屍交由主人處理。案件列作「動物屍體發現」。
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