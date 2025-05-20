要聞港聞

飛鵝山傳臭揭野豬屍

有野豬伏屍飛鵝花園對開山邊。（馬竟峯攝） 有野豬伏屍飛鵝花園對開山邊。（馬竟峯攝）
有野豬伏屍飛鵝花園對開山邊。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨晨11時許，飛鵝山飛雲路7號飛鵝花園有保安員報案，指收到住戶通知，聲稱在屋苑對開山邊見到一具懷疑屍體，他查看後未有發現，但亦聞到陣陣惡臭，擔心事件牽涉人命。救援人員接報到場，經一番仔細搜索後，最終尋獲一具已經腐爛的野豬屍體，相信是臭味來源，已通知食環署派員檢走野豬屍體。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者