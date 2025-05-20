5月20日(二)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月20日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
飛鵝山傳臭揭野豬屍
有野豬伏屍飛鵝花園對開山邊。（馬竟峯攝）
【本報訊】昨晨11時許，飛鵝山飛雲路7號飛鵝花園有保安員報案，指收到住戶通知，聲稱在屋苑對開山邊見到一具懷疑屍體，他查看後未有發現，但亦聞到陣陣惡臭，擔心事件牽涉人命。救援人員接報到場，經一番仔細搜索後，最終尋獲一具已經腐爛的野豬屍體，相信是臭味來源，已通知食環署派員檢走野豬屍體。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20250520-0520_00176_226/飛鵝山傳臭揭野豬屍
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc