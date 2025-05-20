【本報訊】昨晨11時許，飛鵝山飛雲路7號飛鵝花園有保安員報案，指收到住戶通知，聲稱在屋苑對開山邊見到一具懷疑屍體，他查看後未有發現，但亦聞到陣陣惡臭，擔心事件牽涉人命。救援人員接報到場，經一番仔細搜索後，最終尋獲一具已經腐爛的野豬屍體，相信是臭味來源，已通知食環署派員檢走野豬屍體。