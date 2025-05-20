扶梯上偷索女子髮香 將軍澳怪翁落網

【本報訊】社交網上周三（14日）流傳一條老翁有特殊癖好10秒長影片，地點為將軍澳新都城二期商場，片中見到該名老翁在一條下行扶手電梯上，將頭部傾前及伸長條頸，偷「索」前面黑衣女子的「髮香」。片主在貼文指，當日下午5時15分，連續兩次目睹涉事老翁做出異常舉止，並刻意伸長頸部、前傾頭部，以鼻尖貼近前方女性髮後不斷嗅聞，呼籲「大家女生要認住佢個樣，唔好畀佢揩油啊！呢個衰人名副其實喺度『索油』」。

影片惹來網民熱議，有直斥老翁「好變態，鹹濕廢老」、「變態佬坐監都係浪費納稅人嘅錢」、「遇過佢，仲會喺十字路口前企到好近女性背脊扮等過馬路」，有人則稱「奉勸各位，唔好一邊行一邊睇電話，拜託要留意身邊事物」。

商場出沒 被拍片上網 執法部門表示，上周三接獲將軍澳欣景路一商場保安報案，指有一名男子懷疑於商場內的扶手電梯附近徘徊，並企圖接近多名女子。經調查後，於上周六（17日）下午約2時，在將軍澳區以涉嫌「遊蕩」，拘捕一名姓王（72歲）本地男子。王翁已獲准保釋候查，須於6月下旬報到。