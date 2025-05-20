倡政府強制執行AI指引 違者懲處

【本報訊】人工智能（AI）應用日漸普及。社福界議員狄志遠昨在立法會一個相關的委員會上，指過往政府和公營機構都在保障個人資料上出問題，在AI時代風險更大，擔心即使個人資料私隱專員公署早前發表了《僱員使用生成式AI的指引清單》，但僅屬指引性質，等同「無牙老虎」，建議強制政府和公營機構執行，違反會有懲處。私隱專員公署強調以任何科技收集和處理個人資料，均受《私隱條例》規管。

為確保AI安全，私隱署早前發表《僱員使用生成式AI的指引清單》，協助機構制訂僱員工作時使用生成式AI的內部政策或指引，遵從《私隱條例》相關規定。

對於議員的質疑，私隱專員鄧麗玲回應稱，雖然現有指引在法律上並非強制執行，但如果有人違反《私隱條例》，公署會向有關機構發出執行通知，有關通知屬強制執行，若有關機構依然不遵守指引要求，將會是刑事罪成。

鄧又指政府部門通常在公署發出指引後，會第一時間參考，再與內部指引作對比，形容是會「好主動做」，而政府內部亦有懲處制度，因此不需要公署作出特別要求。

私隱署：規管用科技收集資料 她指《私隱條例》的應用屬於技術中立，不論過程中運用何種科技收集和處理個人資料，只要出現違反條例的情況，現行《私隱條例》都適用，因此不存在漏洞或法律真空情況，公署會繼續留意不同司法管轄區的發展，適時向政府提交意見。

另一議員鄧飛指不少人使用歐美公司研發的生成式AI，關注市民數碼足迹和個人資料被收集，在地緣政治較量下，需要加強對個人私隱保障。

鍾麗玲回應稱，市民使用AI程式和聊天機械人時，不應隨便提供個人資料以及敏感和機密資料，指系統取得資料後，可能用來訓練AI演算，私隱署正加強相關公眾教育。她又指從過往經驗，若發現海外網站有起底訊息的情況，公署會去信要求有關平台移除相關訊息，而有關平台亦會遵從，成功比例超過96%。