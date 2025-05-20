議辦作註冊公司1年半 尚海龍認衰

【本報訊】立法會大樓的議員辦公室不敷應用，部分議員在上任首3年使用了金鐘中信大廈的臨時辦公室。議員尚海龍被揭使用金鐘的議辦作為「香港高才通人才服務協會」的公司註冊地址，去年12月才申報遷走，即持續了約一年半。他昨承認未妥善區分議員身份與協會事務的界線，事出疏忽，指自己2023年擔任公職「初哥」，不熟悉相關操作而「越界」而表示歉意。對於事件可能引起公眾誤解，深表遺憾，並承諾日後定必謹慎小心，嚴守議會規定，避免類似情況再次發生。

有傳媒昨報道指高才通人才服務協會在2023年7月註冊為擔保有限公司，尚海龍是協會創會會長兼公司董事，當時公司註冊地址為金鐘中信大廈1315室，即其議辦。

立法會大樓議員辦公室的擴建工程在去年11月竣工，原本在金鐘辦公的議員已遷回立法會大樓，包括尚海龍。協會在去年12月向公司註冊處申報，把公司註冊地址改為灣仔祥豐大廈一個單位。

指不曾使用公帑牟利 尚海龍回覆本報查詢時指協會透過無股本、非牟利形式運作，強調不曾使用公帑牟利或向外界提供服務，只為「方便收信」。

他又稱，協會在2023年11月9日成立後，聘請秘書公司在同年11月13日起處理協會日常運作，但相關助理離職「出現交接上的疏漏」，以致沒有更改公司註冊地址。他續稱，直至2024年底搬離中信大廈辦公室時，才發現未更新地址，並「及時更新至秘書公司地址」。

他又指一直有讓議員助理協助處理協會的工作，有給予「兩份人工」。被問到是否用「兩份全職」形式聘用，他指協會僅透過「兼職」形式聘請相關人士，但指實際金額是員工私隱，拒絕透露。他補充，暫時未有其他議員聯絡他或就行為追究，對於事件可能引起公眾誤解深表遺憾及歉意。