獲學習體驗獎金 髮型師國際賽奪佳績

【本報訊】資歷架構自2013年舉辦「學習體驗獎勵計劃」，本地及海外學習活動的參加者分別可獲得一萬及3萬元獎金，以推動各行業的從業員擴闊視野及建立網絡。髮型師梁毓培是2024年度計劃美髮業的獲獎者，他參與去年在巴黎舉行的Organization Mondiale Coiffure World Cup 2024，並於街道剪髮中取得第5名，希望可透過自身的經歷，帶出無論各行業，只要堅持學習亦可踏上國際舞台。

積極回饋行業 進修為港爭光 梁毓培自小對理髮充滿興趣，15歲時便決定離開學校投身美髮業。而在家人支持下，他加入了一間理髮店，從學徒做起，逐步成為如今的老闆。在入行後，梁亦未停止學習，「髮型呢個行業不斷咁更新緊，唔可以話今年學完之後就以後都唔需要學。」除了技術課程外，亦進修英文等語文課程及管理知識，並透過資歷架構的過往資歷認可機制，獲得了顧客服務、晚裝及髮型設計等多項第3級專業資歷，成為他事業發展的堅實基礎。

而在去年，梁參加了國際美髮比賽，有超過50個國家、1,000名選手參加，他參賽的街道剪髮項目要求選手剪出一個柔和及休閒，並反映當時街頭風格的造型，他憑一個粉紅色的髮型在眾多選手中跑出，獲得世界第5名的佳績。作為獲獎者，梁亦積極回饋行業，除了在公司擔任教學導師外，並指日後亦會繼續進修，未來目標是在國際舞台上為香港爭取前3名的成績。

此外，他亦與慈善機構合作，為長者、智障人士等提供義剪服務，回饋社會。而在成為世界第5的髮型師後，梁亦未有加價的打算，「我做好多都係街坊生意，我又唔想加佢哋價，我覺得我攞到獎還攞到獎，但依家香港經濟都唔係好，又冇乜必要加人哋價。」

資歷架構秘書處總經理黎英偉表示，學習體驗獎勵計劃至今已進入第13屆，涵蓋23個行業，超過700位得獎者受惠。而透過獎金支持，鼓勵不同業界的從業員參與比賽、展覽等活動，提升專業水平與香港的競爭力。