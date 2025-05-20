港鐵辦社會創新挑戰賽 推動青年共建共融未來

【本報訊】港鐵推出「'TRAIN'出光輝每一程2.0」計劃，透過多元化計劃培育青年人的未來技能及推動他們共建共融未來。今年有來自多間中學合共260名學生參加，並組成65隊隊伍參與社會創新挑戰賽，就不同社會共融議題提出創新解決方案。前日舉行的社會創新挑戰賽中，基督教香港信義會宏信書院、伊斯蘭脫維善紀念中學及嘉諾撒聖方濟各書院的提案獲選為本次4大社會共融議題的冠軍。

學生研App減自閉症出行焦慮 昨日共有12支隊伍晉級總決賽的提案，不少提案構思結合港鐵的關愛共融措施及服務，利用港鐵的網絡及作為社區連繫平台的角色進一步推動社會共融。當中，嘉諾撒聖方濟各書院在傷健共融議題中，提出開發一款專為自閉症譜系障礙人士設計的手機應用程式，幫助自閉症人士在出行時感到更自在、減輕焦慮並提升自主能力。

嘉諾撒聖方濟各書院學生何卓瑤表示，比賽中和隊員運用從工作坊學到的AI編程知識和演講技巧來構思提案，此計劃加深了他們對社會議題的理解，啟發他們未來更積極推動社會共融。

勝出隊伍將獲安排參加遊學之旅，參觀港鐵於墨爾本及杭州的業務及了解當地文化。港鐵公司法律及管治總監馬琳表示，今次計劃讓參加者透過與導師及社區團體的交流及創意驗證，深入認識各項社會議題。