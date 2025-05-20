職工會修例 遇惡意捐款應報案

【本報訊】政府早前建議修訂《職工會條例》，犯國安者終身不得擔任職工會職員或發起人。立法會審議《2025年職工會（修訂）條例草案》委員會，昨加時後以3.5小時完成逐條審議程序。有議員關注若收到海外「惡意捐款」該如何處理。當局重申，職工會應通過申請再接受捐款，遇到惡意捐款應通知執法部門。另外，政府預告會提出修正案，部分修正案與現時「調解為先」的原則有關。

勞工界議員周小松問及申請接受捐款時，假如出現國外的「惡意捐款」，亦沒退款方式時，政府會如何處理該資產。勞工及福利局局長孫玉菡指職工會應通過申請再接受捐款，又說：「如果佢惡意畀你，你報案啦！佢係整蠱你嘅。」他表示，假如未來職工會先收款再申報已屬違法，遇到惡意捐款應通知執法部門。

法案委員會法律顧問崔浩然問及，條例草案建議終身禁止犯國安者成為職工會職員資格，沒考慮嚴重性及背後原因，認為政府要解釋做法如何合乎終審法院案例的「相稱性原則」。

勞工處職工會登記局局長畢咏彤指條例目的是維護國家安全，防止被定罪的別有用心人士，成立職工會並進行違法活動。她指相關國際人權公約和《基本法》，亦容許為維護國家安全目的，依法限制結社自由，強調任何危害國家安全的罪行本質上都是嚴重。

「調解為先」 將提修正案 就條例草案建議，如職工會財產在違反第4條情況下被出售或處置，該出售或處置會被視為無效。畢咏彤預告政府將會提修正案，若財產是售予真誠購買者，已支付實際有價值代價，可引入例外條文。另外，因應現時「調解為先」的原則，建議修訂為管理人和其他人士的糾紛可在書面同意下，轉介調解或仲裁。