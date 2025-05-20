公僕育兒假 議員倡改以「小時」為單位

【本報訊】由今年4月起，育有3歲以下子女的政府僱員每年可放取3天育兒假。勞工界議員周小松昨在立法會一個相關的事務委員會上指有政府僱員反映，部分人只需遲到或早退兩小時照顧子女，但現時政府僱員育兒假以「半天」為單位，認為改為以小時計算的彈性工作安排，才能真正推動家庭友善。

當局：行政上較複雜 公務員事務局局長楊何蓓茵認為現時以「半天」為單位計算，可讓公務員透過午飯時間作緩衝。她舉例，假如改為「兩小時」為單位，如公務員「遲咗幾分鐘返去」，或被部門主管多計算一個假期單位，行政上亦較複雜。她又指出，若只是離開辦公場所一段時間，公務員亦可從積存的「time off（補假時數）」扣除時間。

議員江玉歡指部分公務員亦有陪同長者就醫需要，關注能否亦有彈性安排，舉例「睇咗兩個鐘頭醫生，做番多兩個鐘又得唔得？」楊何蓓茵回應稱，部門首長有權改動僱員工作時間，但現時較少針對個別公務員提供彈性時間。她指相關調整並非不可行，但公務員是團隊工作，部分工作即使「返多兩個鐘頭」，亦會影響協作進度。

另一議員黎棟國估計行政成本或是當中一大考量，但他直言「但係今天嚟講，我哋已經有電腦喇嘛」。他認為只要有電腦系統，彈性上班時數亦非不可克服障礙，認為現時制度應與時並進，亦是使用科技的舉措。楊何蓓茵指電腦程式並非問題，只是部門管理經驗認為部分公務員實際上需要更多時間作緩衝，現時用半小時作計算有好處。