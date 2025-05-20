醫健：成視在人：捐款救盲 身體力行

我們早前曾寫過，全球女性佔眼疾患者人數超過55%，反映比起男性更容易有失明危機，除了因為在部分發展中國家，女性較男性更難獲眼科醫療外，很多女性在求診過程中遇到性別不平等問題。奧比斯一直努力不懈縮小性別問題帶來的差距，致力令全球女性都獲得平等的治療權利。

早前，香港4名捐款者Dorcas、Eva、Olivia與Zanida前往孟加拉探訪當地的救盲項目。在外展篩查活動中，他們一行人遇上了憂心忡忡、雙眼一直被白內障困擾的患者Fatema。這位69歲的婆婆與年近80歲的丈夫住在當地偏遠村落，兒子為養家長期在外地打工，女兒嫁人後甚少回家，Fatema於是獨自面對生活的重擔。

Fatema的兒子去年寄了一筆積蓄給她，勉強夠她支付左眼的白內障手術費，而右眼就繼續承受失明帶來的痛苦。不過，當地人認為長者有視力問題很正常，加上她是女性，獲得醫治的權利更加被忽視。

幸好奧比斯在香港捐款者支持下在當地建立了視力中心，Fatema是其中一名獲資助的患者，為她提供了前往治療的交通、食宿及手術費用。

赴孟國探訪 受助者喜極而泣 今次，幾位香港捐款者親自到當地探望Fatema，令Fatema喜極而泣，感謝每一位令她重拾光明的人。奧比斯在孟加拉已建立了42所視力中心，當中9間由女性主理，希望令當地女性能更輕鬆、舒適地獲得優質的眼科服務。

奧比斯