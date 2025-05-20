無人機即時巡查集數據 助事故緊急應對

【本報訊】土力工程處正研究利用創新科技及大數據分析，強化斜坡管理及應對山泥傾瀉風險的能力，包括山泥傾瀉警告系統智能化、開發「智慧斜坡記錄冊」等。該處又透過兩個低空經濟「監管沙盒」試點項目，探索利用配備遙感技術裝置的自動化無人機技術，在目標地區進行實時監測和收集數據的技術可行性。

2024年《施政報告》附篇提出研究應用機器學習技術和大數據分析，土力處指已大致完成研究運用香港降雨數據、山泥傾瀉報告及人造斜坡資料，應用機器學習技術結合大數據分析，以達致更準確地識別導致山泥傾瀉的因素；加強對降雨與山泥傾瀉關係的認知及進一步提高暴雨下估算山泥傾瀉報告數目的準確性，改善「山泥傾瀉警告」的發放，該處將會於今年雨季試行這項山泥傾瀉預測模型。

正開發「智慧斜坡記錄冊」 另外，土力處亦正積極開發「智慧斜坡記錄冊」，擴展數據庫資料，將記錄冊由「身份證」變成「履歷表」。岑家華稱，發展「智慧斜坡記錄冊」有助處方更有效利用人工智能及大數據分析，提升斜坡安全管理功能，包括決定防治工程的優次，揀選斜坡進行維修審核，以及改善山泥傾瀉警告系統等工作。

岑家華又提到，處方計劃今年透過兩個運輸及物流局的低空經濟「監管沙盒」試點項目，探索利用配備先進遙感技術裝置的自動化無人機技術，在目標工地或地區進行實時監測和收集數據的技術可行性。自動化無人機的應用場景廣泛，適用於斜坡安全管理的範疇包括斜坡監察。他指出，無人機可按預設時間執行自動化飛行任務，對大範圍的天然山坡進行恒常監察，尤其是經歷大雨後，無人機能夠即時對受影響地區進行巡查，了解最新狀況。