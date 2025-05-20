天然山坡目錄編製 評估風險緩減冧泥

去年181宗山崩 耀興道事故吸教訓 香港地少山多，建築物依山而建，無可避免存在山泥傾瀉風險。去年共有181宗山泥傾瀉事故報告，全部不涉及人命傷亡，當中七成事故影響道路、行人路、寮屋等。另外，筲箕灣耀興道上方天然山坡於2023年9月因極端暴雨引發嚴重山泥傾瀉，當局去年就事件作系統性研究，並按結果推行一系列措施，已識別出3個與耀興道上方天然山坡有類似特徵的天然山坡納入長遠防治計劃進行災害評估，並在一年內完成編製全港天然山坡目錄，識別處理優次。

土力工程處副處長（港島）岑家華表示，筲箕灣耀興道上方山坡發生特大山泥傾瀉涉及其特殊地質結構，該花崗岩石坡存在平行的剝蝕節理結構。2023年9月極端暴雨期間，山坡上方的天然河道和引水道氾濫，大量雨水經溢流堰沖向下坡河道，再沿岩石節理滲入山坡，令山體內的水壓增加並導致穩定性下降，最終引發山泥傾瀉。他又指，該宗山泥傾瀉為近百年有紀錄以來最大型的岩石崩塌事故，源頭面積接近2,000平方米，情況在香港並不常見。

檢視全港 識別3重點山坡 當局研究過去約60年的山泥傾瀉紀錄後發現，有20%山泥傾瀉個案是發生於之前未曾有過山泥傾瀉歷史的天然山坡上，包括耀興道，指出即使過往無山泥傾瀉紀錄的天然山坡，若可能影響重要設施，其風險不容忽視。研究報告又顯示，當唯一行車通道被山泥阻塞，會對社會造成嚴重影響。舉例指，石澳道前年發生山泥傾瀉，數百名石澳居民被隔離，而這類斜坡在現行風險評級系統下的優先次序較低，但市民對於保持唯一行車通道暢通無阻有明顯期望，建議重新審視揀選斜坡進行鞏固工程的機制。

土力工程處會檢視全港天然山坡，除耀興道上方的山體外，已識別出另外3個具有可能類似引致耀興道山泥傾瀉的地質狀況和水文環境特徵的天然山坡，包括大潭郊野公園近渣甸山和紫羅蘭山一帶及筆架山近大窩坪。相關天然山坡已被納入「長遠防治山泥傾瀉計劃」作災害評估，以確定其潛在危險及可能引致的後果，再進行所需的風險緩減工程。岑家華稱，計劃一年內將現有的《斜坡記錄冊》由人造斜坡擴展至天然山坡，新《斜坡記錄冊》將記錄每個天然山坡的基本地理空間資料、山泥傾瀉紀錄及受其影響的設施，將有助分析及評估相關天然山坡是否存在較大風險，估計天然斜坡數量以10萬計，處方工作量增33%，涉及山泥傾瀉的開支亦估算由每年約11億元增加到14至15億元。

該處又稱，明年起計3年內會逐步增加「長遠防治山泥傾瀉計劃」的每年工作目標，包括為天然山坡進行風險緩減工程的目標，從30幅增加至40幅；鞏固政府人造斜坡的目標從150個增加至200個；以及為私人人造斜坡進行安全篩選研究的目標從100個增加至130個。