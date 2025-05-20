洪厦綠色集運 成本效益受關注

【本報訊】政府計劃以洪水橋/厦村和元朗南新發展區不同階段發展的交通及運輸需求，分階段推展智慧綠色集體運輸系統，第一階段由泥圍至新發展區內的物流、企業和科技區的部分，長約4.5公里，擬設7個車站，目標於明年完成招標，2027年批出合約，最快2031年或之前完成。議員張欣宇昨日在電台節目表示，關注整個系統的成本效益，在經濟投入後可以解決到多少交通問題。

當局指可應付30萬居住人口 張續稱，新推展的智慧綠色集體運輸系統，雖然大部分路段為地面專用道路，但當中涉及多個不是專用路權的路口，質疑會否因而影響到整體運力。當局目前公布的資訊較為籠統，希望可以再詳細討論。

土木工程拓展署西拓展處處長陳家豪在同一個電台節目表示，系統全長16公里，料可貫通新發展區及屯馬綫和輕鐵網絡，為日後區內約30萬居住人口及約16萬就業人口提供交通服務。

陳續稱，車站會設置在更接近社區，當中1號線的首階段，車站有蓋，站與站之間距離預計約600米，並會引入創新科技，車輛使用低地台設計。系統大部分路段為地面專用道路，在相關社區規劃時，已經考慮其他交通流量設計路面闊度，毋須擔心專用道路會令路面變窄。另外，由於正同時規劃流浮山、洪水橋餘下發展，以及元朗南第3期發展，相關運輸系統會有車站進入這些新發展區，需要配合區內基建及道路配置一同規劃。