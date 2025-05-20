申訴署網站刪資料 公眾今起可填表申查閱

【本報訊】申訴專員公署上周五被揭發在其網站刪去2023年4月前的報告及資料，稱是「為了方便公眾找最新報告」。有議員昨去信申訴專員陳積志，指該署的做法已對公共利益造成實質損害，要求該署立即恢復被移除的調查報告，並向公眾解釋事件及檢討相關決策過程。公署昨日傍晚公布，公眾如果要查閱相關資料，今日起可透過填寫公署網站上的「查閱公署資料申請表格」，或以電郵、書面方式向申訴署提出申請。

申訴署昨指考慮到近年給予政府部門及相關公營機構的建議，一般在兩年多內已獲得落實，因此2023年4月之前發布的調查報告已不合時宜，甚或對公眾有所誤導，經詳細檢視後，把不再反映現況的調查報告及內容移除，並只保留至最近的3個年度，又指更新網站能避免網站上有過多過時資訊，阻礙公眾查閱及搜尋所需資料。

發言人指申訴署不時檢視及更新網站上發布的內容，以確保網站內容準確合時，方便公眾搜尋最新和最相關的調查報告及資訊，申訴署會一如以往在完成調查有關行政失當的申訴後，按《條例》考慮公布調查報告，包括違反《公開資料守則》的個案，因此毋須為個別項目另立欄目。

發言人提及申訴署上一次的網站更新於2022年進行，當時亦曾將過時的調查報告從網站移除，並保留最近10年的調查報告，強調今次網站更新與2022年的處理相同，所有相關的調查報告及檔案已長期保存，並沒有銷毀。申訴署會繼續檢視及更新網站的資訊及優化用戶體驗，如有需要會作出適當更改或調整，以確保網站內容準確合時，以及更有效地管理網站資訊。

議員斥損公共利益 削監察力 社福界議員狄志遠批評申訴署作為督促政府增加透明度的機構，理應以更高標準自律，而非反其道而行，指署方今次做法，已對公共利益造成實質損害，市民和學者失去研究歷史個案的重要參考資料，削弱監察政府施政的能力；署方被動的回應方式，亦令事件持續發酵，進一步影響市民對公署的信心。