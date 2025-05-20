投訴漏水 扮鄰居套料呃錢 提防新手法詐騙

搵獵物循通訊軟件 掃碼點連結諗吓先 詐騙手法層出不窮，市民需時刻警惕保持警覺。個人資料私隱專員公署昨表示，留意到近日出現新式的詐騙手法，全港有不同屋苑住戶收到聲稱是鄰居的短訊，以投訴漏水或噪音問題為由，要求住戶以即時通訊軟件聯絡，經屋苑物業管理處查證後確認為詐騙。私隱署自今年3月起，共接獲4宗相關查詢及兩宗投訴，涉及九龍及新界區不同屋苑。

據私隱署了解，騙徒自稱是事主的鄰居，先透過短訊投訴漏水或噪音問題，誘使事主回覆或要求以即時通訊軟件聯絡，以作進一步的商討。一旦展開對話，騙徒會假扮有意發展情緣等各種手法取得事主的信任，從而騙取金錢或個人資料；甚至或會誘使事主點擊不明連結，令事主誤入偽冒網站，藉此套取其個人資料。

應聯絡屋苑管理處求證 私隱專員鍾麗玲呼籲市民需慎防騙徒新式的詐騙手法，尤其是假冒鄰居發出的詐騙短訊，切勿輕易透露個人資料，市民若接獲懷疑詐騙短訊或來電，可先聯絡屋苑的物業管理處查詢或求證。

籲勿隨意披露個人資料 為免市民受騙，私隱署提出多個防騙貼士，以保障個人資料私隱，避免墮入騙徒陷阱，包括建議市民在提供個人資料前應「停一停、諗一諗」，切勿隨意向他人披露個人資料，亦切勿隨意點擊或掃描可疑的超連結及二維碼，也不要登入任何可疑網站；又提醒市民應先核實發送短訊人士的身份，即使對方可於短訊中道出你的個人資料，若懷疑對方身份，應先以其他聯絡方式查證對方或有關機構的真偽。

私隱署又建議市民要留意帳戶及簽帳紀錄，定期查看網上銀行個人帳戶，留意帳戶及個人電郵有沒有不尋常的登入紀錄，以及銀行帳戶或信用卡有否未獲授權的轉帳或簽帳；以及不時更換網上銀行的密碼，並啟用帳戶登入雙重認證功能，亦切勿向任何人透露帳戶密碼；時刻留意私隱專員公署或相關機構公布的防騙資訊，並向身邊親友分享與騙案有關的資訊，以加強防騙意識。