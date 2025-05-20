獨家報道：桃花源驚現東涌 竹屋煮食恐惹祝融

工程後未拆休息間 外傭擅闖度假聚餐 本港的土地均有指定用途，確保地盡其用。然而，本報近日揭發東涌驚現一個「外傭桃花源」，有人在寺廟及康樂用途的土地上，懷疑非法搭建多間用竹製成的小屋。有居民早前向本報舉報，聲稱曾目睹外籍人士聚首該處，有人生火煮食，更一度引來非法入境者匿藏疑雲。其後記者到場實地視察及探究後，證實該幾間竹屋疑是早前附近有工程時，由建築工人所搭建的休息間。不過，竹屋在工程完結後並無拆卸，反而每逢假日變成一群外傭的「秘密基地」，供她們野餐聚會，期間更有人曾將「小屋」加建，惹來治安顧慮。地政總署回覆查詢時證實，今年就該處疑有違法建築接獲兩宗投訴，已就事件作出跟進。

「之前見到6至7個外籍人士喺度聚餐，仲有人帶埋爐具明火煮食！」東涌居民鍾先生指今年3月起，發現東涌西侯王廟對出海旁，有數個由竹搭建而成的懷疑非法建築物，而且見到很多身份不明人士，包括外籍人士在搭建帳篷、僭建建築物，更有煮食工具及椅子，懷疑有人非法在該處居住，恐引起火災之餘，更憂慮有非法入境者闖進該處，擔心竹屋或成不法分子藏身之處。

背林面海有床褥 鞦韆掛樹 本報記者在早前一個周日親身到現場視察，證實鍾先生所言非虛。記者走到東涌侯王廟對出、往海灘方向的一條小路旁邊，隱約聽到一陣人聲及音樂聲，往聲音傳來的方向一瞥，赫然發現3間以竹搭建的小屋矗立林中。屋外設有枱椅，甚至有一個車胎「鞦韆」掛在樹上。竹屋背靠樹林，面向大海，環境隱蔽怡人，頗有「桃花源」之感。

據記者觀察，搭建屋子的竹之間間隔較疏，並用上了平日於棚架常見的黑色膠帶加固，似是出自熟練人士之手。屋子頂部用了不同的防水物料，例如膠袋、帆布等覆蓋，而屋內就放有另外幾張椅子、由木板搭成的桌子，有竹屋內更有殘舊床褥，不排除有人在內睡覺。

去年底至今年初 搭建3間 當時正值周日，記者直擊竹屋外面有4名外籍人士在休息及聚餐。記者以市民身份上前了解，得悉她們是在東涌工作的外傭，約幾個月前發現這些小屋，又見到侯王廟外的空地上，放有剩餘的竹等建築物料，便拿了部分去「加建」，平時多數會於周末相約朋友們在此處聚餐。

記者其後向附近居民了解，有人指該3間竹屋約在去年底至今年初建成，由於當時侯王廟正在進行翻新工程，故有不少建築工人在此處工作，期間有工人就用竹搭建了這幾間小屋，亦曾見過有工人在屋內休息。對於會否擔心外傭在竹屋聚餐引起問題，居民就指外傭假日可去之處不多，而竹屋位置較為隱蔽，對途人影響也不大，故不太擔心。

但議員陳學鋒認為如有非法建築，搭建本身已屬不當，使用更可能涉及安全隱患。他又補充，附近工程項目眾多，由工人搭建竹屋亦「唔出奇」，而根據政府規定，如地盤工人達一定人數，必須設立合法休息間供工人抖暑，尤其炎夏時節。而他指東涌區內確有外傭，但數量並不算多，而侯王廟附近的逸東邨等公共屋邨，亦有少數族裔居住。

當局接兩違建投訴 正跟進 本報就上述構築物向地政總署查詢，該署回覆指有關查詢地點屬舊批約混合地段的私人土地，可作寺廟及康樂等用途。離島地政處今年1月和2月共接獲兩宗投訴，指查詢地點有懷疑非法構築物。該處人員視察時發現有由竹構成的搭建物，現跟進有關情況，如確定有違反地契條款，會採取適當執管行動。政治組