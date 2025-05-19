圖書館造價大降 減開支事在人為

香港建造成本昂貴，小至家居裝修，大至政府基建，無一不是開支驚人。然而，只要精神不滑坡，辦法總比困難多。以薄扶林南公營房屋發展計劃中的重置薄扶林公共圖書館為例，當局於2月向立法會提交的工程預算費用，接近2億元，遭議員質疑太貴，最新提交的造價預算，顯著下降差不多一成。反映只要下定決心，基建開支絕對有壓縮空間。

文件顯示，上述工程擬興建一間小型圖書館，以重置現時位於華富一邨內的薄扶林公共圖書館。預計約需5年時間完成包括圖書館外殼在內的基座，之後再將圖書館外殼交由建築署進行內部裝修，目標約1年內完成，預算費用為1.938億元。當時有議員認為裝修費太貴，促政府「榨乾水分」。當局更新造價估算，大減至1.7億多元，當中房委會佔8,300多萬元，較前節約逾4%；建築署佔5,200多萬元，較前勁減逾兩成三。

事實擺在眼前，港府許多開支「一闊三大」，其實只是沒有嚴格把關「榨乾水分」，只要肯做，公帑便能即時節省。所謂小數怕長計，一個圖書館工程尚且可以「榨出」接近一成「水分」，若各項大型基建，每項都能減少一成開支，那便絕對不是小數目。過去大小基建無一不延誤，無一不超支，究其原因，是有關部門未有做好監管，環環鬆懈，遷延時日，最後使錢如倒水，基建造價水漲船高。

現時財赤高企，港府表明要節省經常開支，由2024至25年度到2027至28年度，累計減幅7%。有目標和時間表是好事，但要更有效地節約公帑，在各部門縮減開支的同時，還須控制好各項工務工程開支。例如更廣泛地應用內地的組裝合成建築技術，不僅省錢，亦能省時。另外，政府工程首重實用，切忌浮誇，例如今次的圖書館工程，建築署將外殼設計再簡化後，便能節省逾兩成預算。

事實上，本港基建成本之高，早就冠絕全球。最經典莫如全長26公里的廣深港高鐵香港段，工程造價高達884億元，每公里成本34億元，較荷蘭、南韓、日本、中國內地的高鐵，每公里成本約6.1億元至1.5億元貴出許多倍，成為全球最貴鐵路，當時已為人所詬病。除了時任官員沒有切實把關，亦與香港建築物料、人力、運輸等成本驚人有關。為了進一步降低成本，政府基建可能需要考慮更大面積地輸入外勞。

說到底，香港百物騰貴，已成為各行各業的死症。別說政府基建造價驚人，一般小業主裝修家居，開支也是愈來愈沉重。早前本報報道，內地裝修公司透過社交平台招客，以一條龍設計、裝修、組合作招徠，其實裝修工人俱為內地黑工。與此同時，高租金亦壓垮本地飲食業和零售業，全線結業的海皇粥店在垂死掙扎期間，仍有分店業主要求大幅加租。港府要振興經濟，除了自身要節省開支，亦必須想一想，如何有效而合理地降低營商成本。