笑看天下：侵侵要威 無奈缺水

美國總統特朗普的中東之行，所簽合作協議均以千億美元計，也就難怪侵侵意氣風發，日前喺卡塔爾表示，美國將研發升級版F22戰機和F55雙引擎戰機。分析指出，新型戰機擅長執行遠程任務，凸顯美軍喺太平洋嘅軍事優勢。與此同時，美國將於下月14日，也即特朗普79歲生日當日，喺華盛頓國家大草坪舉行閱兵儀式，紀念美國陸軍成立250周年。軍方證實，閱兵儀式將耗資2,500萬至4,500萬美元。

翻查紀錄，美國鮮有舉行閱兵儀式。據指特朗普於第一個總統任期曾有意舉辦，最終因成本過高而擱置。今趟亦有批評者認為，閱兵是專制政體展示權力的浪費行為，何況特朗普正大幅削減聯邦政府開支，冇理由又為閱兵大肆花費。究竟閱兵儀式能否如期舉行？若然反對聲音太多，或許仍有變數。

事實上，正當特朗普藉中東之行大壯聲勢之際，評級機構穆迪上周五下調美國的信貸評級，從「Aaa」下調至「Aa1」，主要是由於美國政府債務增加。穆迪在一份聲明中指出，雖然承認美國擁有顯著的經濟和金融實力，但認為實力已無法完全抵銷財政指標的下滑。

穆迪下調美國信貸評級，白宮批評穆迪有政治動機，相信特朗普亦必定不服。不過，「東升西降」卻是不爭的事實。呢，美媒引述民意調查機構Nira Data日前發布的《2025年民主感知指數》顯示，在接受調查的96個國家民眾中，有76個國家對中國抱持較美國正面的看法，佔比高達79%。民調很大程度反映當今世界多數國家民眾，對美國在國際事務中所作所為的印象。事實上，侵侵背棄盟友、垂涎他國領土等，無疑凸顯美國的霸凌行為，而中國一直愛好和平，不輕言戰，影響力自然較正面。