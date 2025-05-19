冰鑑春秋：上街遊行就不算獨裁？

賴清德接受專訪，大談其對大陸與台灣內部的看法，儘管他可能認為這是在釋出「善意」，卻充分顯示了他自我感覺良好的程度，可能遠超當年的馬英九。例如談到大陸，他宣稱大陸想要跨進西太平洋，與美國一爭長短，還想改變現在的國際規則與秩序。作出這樣的指控後，卻又自顧自地要大陸考量台灣對大陸的善意，認為大陸的經濟發展台灣是重要推手，質疑兩岸一定要兵戎相見嗎？

而談到台灣內部的政治鬥爭，賴清德卻說4‧26能上街遊行就不算獨裁，他並沒有因為得票率只有四成就不照顧其他六成人，還暗批4‧26遊行是挺違法行為。跟着話鋒一轉，又聲稱「更大的民主」就是憲法與罷免，認為是立法院干涉了行政權，才不得已釋憲，而民眾若能普遍接受罷免，台灣將更加民主自由。整段訪問充滿了自圓其說、剛愎自用，更難堪地顯示這個人對民主自由的概念，連小學生都不如。

將對岸定義為「境外敵對勢力」，全面審查驅趕陸配，將兩岸幾乎所有交流都視為統戰，鼓吹「非紅供應鏈」，要求成立對抗大陸的「民主大同盟」，原來對賴清德來說，就是一種善意的表現？而現今正在改變國際規則與秩序的，全世界都知道就是美國的特朗普，但賴清德卻說特朗普的目的是要世界和平！這沒有思覺失調的問題嗎？

馬英九時不但能示威抗議，還能佔領立法院，但當時民進黨卻說馬英九獨裁！民進黨連預算案都提了釋憲，難道只有完全同意行政院的一切作為，才叫做不干涉行政權？罷免明明只會增加仇恨對立，是不得已的措施，賴清德卻認為常態出現代表民主！有這樣一個認知全然錯亂、只想硬搞蠻幹的總統，台灣要不混亂，豈可得乎？