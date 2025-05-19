橫眉冷看：美國精英要造反？

美國不少精英分子，正群起反對現任總統特朗普，部分人的表達方式頗不尋常。以其中三位人士為例，首先是前財政部長耶倫，她批評特朗普的關稅政策，是美國歷史最嚴重最愚蠢的經濟自殺。耶倫是溫文爾雅的飽學之士，以她的身份而如此出言，可見對現屆政府是何等厭惡。

相比之下，美國前總統奧巴馬講得更露骨，他呼籲民眾，面對不合理的施政就要起來抗爭，即使作出一些犧牲，也在所不惜。他的說話已隱隱然含有血腥之味。

近日，美國聯邦調查局（FBI）前局長高銘的做法，就更耐人尋味。他在社交平台上傳一張照片，內容是用貝殼在沙灘上排列出「86 47」的數字。「86」在美國俚語中有「殺掉」的意思，而特朗普就是美國第47任總統。很多人認為這張照片暗藏殺機，高銘似乎在鼓勵人們，把現任總統幹掉。高銘在表面上，當然否認其事，還推說自己不知道「86」含有殺掉之意，更隨即在社交平台上，將照片刪掉。但高銘是FBI前局長，能夠當上這個職位的人，頭腦肯定異常細密，此事他愈是否認，反倒欲蓋彌彰。

阿美利堅的精英分子紛紛走出來，用各種方式表示對特朗普的強烈不滿，有的可能在鼓吹流血抗爭，有的可能在暗示要採取暗殺行動。然而，美國號稱是世界上最有代表性的民主國家，這些精英分子為何不信任現有機制？只要透過民主程序，不是可以罷免總統，也可以重選總統嗎？這問題正是筆者長期所強調的，當代的民主機制已經失效，總統往往是由一群愚蠢的選民推選出來，他所做的事，自然是既愚蠢也可惡。如今美國的精英分子開始覺醒，他們知道民主制度不行，要想改朝換代，惟有另求他法。