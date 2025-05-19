強詞有理：形象插水

美西方基於意識形態偏見，長期對中國進行污名化、妖魔化，千方百計破壞中國的國際形象。但諷刺的是，美國民意調查機構Nira Data日前發布的《2025年民主感知指數》顯示，在接受調查的96個國家民眾中，有76個國家對中國的看法比美國正面，佔比高達79%；美國形象由去年的「+22」降至「-5」，中國形象則上升9個單位至「+14」。也就是說，美國國際形象已明顯轉為負面，中國國際影響力則穩步攀升。

按地區劃分，中國在中東、北非以及撒哈拉以南非洲地區的支持率最高，反觀美國，不僅得不到多數發展中國家的支持，連加拿大、墨西哥及歐盟等傳統盟友也對其持負面看法。這再次印證了一個道理：得道多助，失道寡助。美國濫用霸權，在全球各地恃強凌弱，橫行無忌，令世界各國深惡痛絕，許多國家只是敢怒不敢言而已。尤其特朗普再度上台後，在「美國優先」的口號下發動關稅戰，對全世界強取豪奪，連傳統盟友也不放過，其國際形象不插水才怪。

有麝自然香，中國除了在中東和非洲擁有較高支持率，在東南亞更是愈來愈受歡迎。去年新加坡一家研究中心的調查報告顯示，若要在中美之間選邊站，過半東南亞民眾選擇中國，首次超越美國。不難預料，今年雙方距離將進一步拉開，因為美國的所作所為愈來愈不得人心，特朗普的自私貪婪更是徹底撕掉美國偽善外衣。

冰凍三尺，非一日之寒，美國的墮落其來有自。在百年變局加速演進的當下，世界格局正朝着多極化發展，國際力量對比發生重大變化，新的全球治理機制逐步形成，而美國猶抱着不合時宜的霸權邏輯，沉浸在「世界領導者」的美好幻境，肆意欺凌其他國家。殊不知時移世易，美國實力每況愈下，已承擔不起領導世界的責任，特朗普狂言「統治國家及全世界」，不過是癡人說夢。

過去美國還能以「民主、自由、人權」等漂亮口號欺世盜名，迷惑人心，現在還有多少人相信這一套？別的不說，從美國選民兩次將特朗普這種狂人送進白宮，就知道美式民主已墮落到甚麼地步。雖說群眾眼睛未必雪亮，也許會被蒙蔽於一時，但不可能永遠被蒙蔽，當世人漸漸看清美霸虛偽醜陋的本質，自然會唾而棄之，這也正是多數國家對中國的看法比美國正面的主要原因。