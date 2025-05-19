龍吟虎嘯：條件不完美亦可武統

進入2025年，兩岸形勢、國際形勢的變化，令解決台灣問題、實現祖國統一正在加速進行，可以隨時動手，一舉完成。無論是「和統」、「武統」，還是兩者結合運用，都可以強力推動，大陸不再需要時間表，甚至不必擔心隨時動手會因為某些方面尚存不足而錯過機會。事實上，在「打獨促統」問題上，也不可能一切準備都十全十美，大陸現在的實力和對大局的控制，完全可以在「並不完美」的情況下獲得成功。

「兵無常勢，水無常形」，大形勢、大格局的變動亦會如此。現在從兩岸形勢、國際形勢、實力對比、美國政府的全球戰略調整來看，對大陸「隨時動手」最為有利，只是考慮到「複雜多變」，考慮到「變化難料」，大陸還是要把最有利「隨時動手」的機遇期，放置在一年內比較妥當，也即最好在一年內「隨時動手」，實現統一。

過去，大陸若發動「武統」，未能對美國干預甚至「出兵援台」、引發中美之戰形成壓倒性優勢；美國也以為「解放軍攻台」會困難重重，美國只要大力「武裝台軍」，以及在台海之戰中製造「模糊政策」，就足以應對局勢，阻擋大陸統一。在這種成敗不確定、大陸有顧慮的情況下，就有了「統一時間表」的猜測，有了「大陸何時動武」的猜測。

然而，這些年大陸的軍事實力壓倒性增強，「台獨」分裂勢力「野蠻生長」，俄烏戰爭發生後，美國政府和台灣當局要把台灣打造成「亞洲版烏克蘭」、與大陸軍事對抗的意圖明顯，美國利用台灣問題糾集歐洲、東北亞、印太區、南海「盟友」打壓圍堵中國，成為最大戰略，台灣問題對中國發展威脅增大。毛主席說過：「凡是反動的東西，你不打，他就不倒。這也和掃地一樣，掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。」特朗普的關稅大戰，更令「台獨」猖狂，賴清德分裂集團還要割肉飼虎，強美反中。北京該下決心了！