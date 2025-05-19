吸塵機藏毒加國運港 貨值逾2350萬5人落網

數千至萬元酬勞 公屋作犯罪用途 執法部門早前收到情報，得悉有販毒集團利用由加拿大寄港的工業用吸塵機偷運毒品，遂於上周五（16日）暗中監控貨物遞送，繼而循線於元朗錦田及沙田拘捕4男一女，包括集團主腦，同時檢獲一批懷疑大麻花及可卡因，估計總值逾2,350萬元。據了解，案中主腦安排毒品到港，並以數千至一萬元報酬，招攬其餘涉案人士參與販毒。另外，有被捕人士懷疑利用公屋單位作販毒活動，相關部門已經接手跟進。

執法部門經深入調查後，懷疑有販毒集團將一批大麻花由加拿大寄赴本港，並將該批貨物報稱為工業用吸塵機，於是展開監控遞送行動。至上周五下午時分，相關貨物被送往錦田元崗新村，其後有兩名男子進行拆貨工序，並抽出收藏於工業用吸塵機內的懷疑大麻花。警員見時機成熟，隨即上前截查，經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該兩名分別姓楊（48歲）和姓劉（55歲）男子。行動中，警員一共檢獲150包以真空包裝的懷疑大麻花，總重量高達102公斤。

4男今提堂 1老婦准保 同日下午，警員在沙田禾輋邨截停一名姓黃（32歲）男子，從他身上檢獲約3公斤懷疑可卡因，繼而以涉嫌「串謀販運危險藥物」和「販運危險藥物」將他拘捕；同時，警員突擊搜查該屋邨兩個公屋單位，以同樣罪名拘捕一名姓潘（34歲）男子和一名姓潘（70歲）女子。案中檢獲的毒品總值超過2,350萬元，5名被捕人士均報稱無業，其中4名男子現正被扣留調查，他們將分別被暫控「串謀販運危險藥物」和「販運危險藥物」罪，案件將於今日上午在屯門法院提堂；被捕女子獲准保釋候查，須於6月中旬報到。

調查顯示，潘男懷疑是集團主腦，負責安排運送大麻花來港，以及招攬和指使其他被捕人士處理毒品，每名受操控販毒的人士可收取約數千至一萬元報酬。該部門相信，今次行動已成功瓦解該販毒集團，並檢獲其控制的所有毒品，堵截大批大麻花及可卡因流入本地市場。另外，案中有被捕人士懷疑利用自己的公屋住所作為販毒用途，案件將轉介予相關部門跟進。