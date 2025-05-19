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涉非禮兩女 20歲仔扣查
【本報訊】昨日凌晨約2時，一名姓吳（20歲）男子在尖沙咀彌敦道一處室內場所，懷疑先後向兩名分別23歲及35歲的女子施「鹹豬手」。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非禮」拘捕吳男，他現正被扣留調查。
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