鳳德道東行慢線 目標今晨修妥

【本報訊】鑽石山鳳德道東行鳳德邨對開，前晚7時許有一條地底食水管爆裂，大量水夾雜泥沙湧出，道路即時變黃河。警員接報到場，通知水務署派員到場閂水掣，以便掘開路面進行搶修。因水管爆裂，鳳德道（來回方向）介乎蒲崗村道與鳳德邨通道之間的全線已封閉。受影響九巴第3B、10、11、11C、61X、75X、82X、85M、91M及671號線須改道行駛。

水務署表示，確認涉事水管為一條直徑450毫米食水供水管，用作供應鳳德邨一帶的用戶，署方安排為受影響用戶提供臨時緊急供水。工程團隊正全力搶修，盡快恢復相關供水及重開受影響的道路，並就有關事故對市民構成不便表示抱歉。

附近屋苑恢復供水 經過搶修後，受影響的鳳德邨及悅庭軒，新蒲崗仁愛大廈、衍慶大廈及啟新大廈，雙鳳街附近處所及鳳凰新村，啟鑽苑、龍蟠苑先後於昨日凌晨陸續恢復供水。因爆水管出現凹陷的鳳德道，路面修復工作已於昨早約5時重開相關西行方向全線，並在早上約8時已重開東行方向快線。署方目標於今日早上繁忙時間前完成東行方向慢線的路面修復工作以重開該行車線。