女子失聯2天 揭遭房間雜物壓斃

【本報訊】前晚8時許，一名男子在新蒲崗彩虹道采頤花園第一座致電報案，指姓袁（58歲）胞姊在上址住所的房間內被大量物件壓住，僅露出手臂，懷疑她陷入昏迷，於是報案求救。救援人員奉召上門，搬開雜物救出袁婦，惟她被證實當場死亡。據了解，死者沒有患病紀錄，遺體上無可疑損傷，現場亦未發現掙扎和打鬥痕迹，死者財物完好無缺，初步相信事件無可疑。案件列作「屍體發現」處理，事主死因有待驗屍確定。

同住父胞姊弟無察覺

消息指，事主未婚，與父親及兩名姊弟同住，單位內有3間房間，袁女獨佔其中一間，並在房內堆放各種雜物，但她平日會鎖上房門，加上家人間關係疏離，所以無人察覺出事。前晚，袁女的上司聯絡其胞弟，指袁女自上周四（15日）起未有上班及失去聯絡，胞弟於是前往事主房間了解，但其房門上鎖，拍門亦無回應，最終只好嘗試破門。由於房間被雜物堵塞，無法完全開啟，但胞弟仍透過門縫見到事主被壓住。據悉，家人最後一次見到死者，是她在上周四凌晨剛下班回家的時候，當時她無任何異樣。